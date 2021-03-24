Провизор умер после прививки вакциной AstraZeneca на Украине

Киев, 24 марта. Аптечный провизор скончался в Черновицкой области на Украине вскоре после вакцинации от коронавируса препаратом Covishield/AstraZeneca, информирует пресс-служба Минздрава страны.

Минздрав Украины сообщает, что утром в среду в городской клинической больнице №3 города Черновцы была зафиксирована смерть провизора аптеки военного госпиталя. По предварительным данным, гибель наступила в результате острого мозгового инсульта. Мужчина имел тяжелые хронические сердечно-сосудистые заболевания, диабет и другие сопутствующие болезни.

Известно, что 15 марта он получил прививку вакциной Covishield/AstraZeneca. В тот же день из того же флакона вакцины были привиты девять человек. Неблагоприятных последствий иммунизации у них зафиксировано не было.

Министерство отмечает, что сам процесс вакцинации мужчина перенес нормально. Жалоб на состояние здоровья он не выражал. Для выявления точной причины смерти назначено патологоанатомическое исследование.

Накануне стало известно, что командование медицинских сил ВС Украины во вторник сообщило о смерти военнослужащей в Одесской области. За два дня до гибели она привилась от COVID-19. Причиной ее смерти стала острая сердечно-сосудистая недостаточность.