Центробанк начнет эксперимент по сбору монет у россиян

Москва, 24 марта. ЦБ планирует в 2022 году запустить пилот по сбору монет через специальные приемники в одном из регионов с их низким возвратом из обращения, сообщили в пресс-службе регулятора.

«В целях улучшения возврата монеты в оборот Банк России планирует стимулировать использование оборудования для приема монеты», — цитирует «Основные направления развития наличного денежного обращения на 2021-2025 годы» Банка России РИА Новости.

В пресс-службе регулятора уточнили, что «пилот ориентирован на население». К его проведению привлекут технологического партнера. Места установки и количество оборудования определят по результатам формирования детальных требований к проведению эксперимента.

На начало текущего года, по данным ЦБ, в обращении находилось 69,126 миллиарда монет на сумму 113,2 миллиарда рублей.

Ранее сообщалось, что Центробанк РФ прорабатывает возможность взимать с финансовых организаций плату, если они возвращают ему годные банкноты. Эта инициатива может помочь уменьшить нерациональный оборот наличных средств и снизить затраты на его обеспечение в ближайшие пять лет.