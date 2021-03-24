Берлин попросил Еврокомиссию закупить «Спутник V» на общеевропейском уровне

Берлин, 24 марта. ФРГ призывает Еврокомиссию (ЕК) на общеевропейском уровне произвести закупку российской вакцины от коронавируса «Спутник V», сообщает газета Politico.

«Мы попросили Еврокомиссию запустить процедуру закупки «Спутник V», — цитирует выступившего перед журналистам на брифинге в Берлине представителя властей Германии издание.

По его словам, в настоящее время Еврокомиссия «находится в процессе запуска этой процедуры».

Ранее директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге заявил, что страны Европы нуждаются в российской вакцине от коронавирусной инфекции «Спутник V». По словам специалиста, он никогда не понимал скептицизма по поводу усилий России зарегистрировать препарат от коронавирусной инфекции.