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Путин одобрил закон о штрафах за продажу смартфонов и ноутбуков без российского ПО

Путин одобрил закон о штрафах за продажу смартфонов и ноутбуков без российского ПО

Москва, 24 марта. Российский президент Владимир Путин подписал закон, согласно которому вводятся штрафы за продажу гаджетов без предустановленного российского программного обеспечения.

Одобренный документ опубликован на официальном сайте правовой информации. Законом вносятся поправки в статью 14.8 КоАП («Нарушение иных прав потребителей»).

Штраф для должностных лиц составит от 30 до 50 тысяч рублей, для юридических лиц — от 50 до 200 тысяч рублей. Соответствующий закон был принят Госдумой РФ 16 марта и одобрен Совфедом 17 марта.

Правительство в январе утвердило перечень российских приложений, которые будут рекомендованы для предустановки на ноутбуки, планшеты и смартфоны. В их число вошли приложения «Яндекса», Mail.ru Group и платежная система «Мир».

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