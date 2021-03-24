«Забираю джекпот»: Самойлова получила от Джигана Rolls Royce Ghost

Москва, 24 марта. Известный под псевдонимом Джиган рэпер Денис Устименко-Вайнштейн подарил супруге, бизнесвумен Оксане Самойловой автомобиль Rolls Royce стоимостью в десятки миллионов рублей.

Фото дорогостоящего подарка исполнитель опубликовал 24 марта в своем Instagram-аккаунте. Джиган преподнес Самойловой автомобиль Rolls Royse Ghost 2021 года. По данным СМИ, стоимость авто составляет от 30 до 40 млн рублей. По словам девушки, автомобиль такой модели является единственным в России.

«Новый Rolls Royse, забираю джекпот. Со мной бейби-мама на нее потрачу все!», — подписал публикацию в Instagram музыкант.

По словам Самойловой, автомобиль стал долгожданным подарком. В полученной в подарок машине ей все нравится.

«Первый в России такой, и он мой, прикиньте», — поделилась Самойлова.

Супруга Джигана отметила, что свой «штормик», как ласково прозвала автомобиль модель, получила без повода — просто так. Однако активно следившие за последними событиями в звездной семье поклонники считают презент от рэпера замаливанием грехов. Ведь парочка еще недавно собиралась разводиться.

Недавно Джиган исполнил мечту жены и отвез всю семью в Египет. Самойлова призналась подписчикам в соцсети Instagram, что уже десять лет мечтает увидеть настоящие пирамиды. Для исполнения этого желания звездная семья всем составом улетела в Египет. Звезда является заядлой путешественницей, однако ни разу не была в этой новой для нее стране.

Супруги вместе с детьми поселились в отеле с видом на пирамиды. В первый же день своего отпуска они отправились на экскурсии и побывали в гробницах. Поклонники оценили романтический поступок Джигана и пожелали Самойловой хорошего отпуска.