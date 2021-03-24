Аналитики предсказали iPhone 12 рекордные продажи

Вашингтон, 24 марта. Актуальная линейка смартфонов от Apple iPhone 12 окажется самой популярной в истории корпорации, сообщает со ссылкой на специалистов Wedbush издание Cult of Mac.

По оценке экспертов, Apple может продать в 2021 году от 240 до 250 миллионов новых iPhone. В записке говорится, что по итогам этого квартала будет выпущено от 56 до 60 миллионов единиц iPhone.

Продажи смартфонов Apple стабилизируются летом на отметке 40 миллионов устройств.

«Мы не наблюдали такой устойчивой тенденции роста продаж Apple в течение ряда лет», — подчеркнули специалисты.

Издание отмечает, что аналитики с Уолл-Стрит предсказывают в текущем году продажи 220 миллионов смартфонов Apple. По расчетам специалистов, из 950 миллионов находящихся на руках пользователей iPhone нуждаются в замене 350 миллионов.

Неделей ранее стало известно, что презентация новых продуктов Apple в онлайн-режиме намечена на 23 марта. Однако корпорация пока не подтвердила эту дату официально.