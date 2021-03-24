Президент ЮАР предстанет перед судебной комиссией по делу бывшего главы государства

Претория, 24 марта. Президент ЮАР Сирил Рамафоса предстанет перед судебной комиссией, расследующей дело бывшего главы государства Джейкоба Зумы.

Председатель комиссии, заместитель главного судьи Раймонд Зондо заявил, что Рамафоса вызван в суд в качестве лидера правящей партии «Африканский национальный конгресс», как глава республики и как вице-президент в годы правления Зумы. Заседание пройдет в апреле.

«Он сказал, что готов прийти и дать показания, как только я определю даты», — подчеркнул Раймонд Зондо.

Таким образом, Рамафоса не уклоняется от содействия следствию, в отличие от экс-президента Джейкоба Зумы. В ноябре прошлого года во время слушаний по делу бывшего главы государства он вышел из здания суда на перерыве и обратно не вернулся. Не появился Зума и на последующих разбирательствах, в связи с чем ему грозит до двух лет лишения свободы за неуважение к суду.

Экс-президент ЮАР обвиняется в неоднократных случаях коррупции. Впервые его поймали на воровстве, когда он занимал пост заместителя главы государства.

Однако Зуме удавалось на протяжении десятилетий выходить сухим из воды, несмотря на многочисленные попытки уличить политика в преступлениях. В этом ему помогала команда опытных юристов. Сдвиг в деле Зумы произошел под давлением правящей партии только после того, как он сложил президентские полномочия.