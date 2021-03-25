Слушание дисциплинарного дела в отношении экс-адвоката Ефремова могут перенести

Адвокатская палата Санкт-Петербурга по жалобе осужденного актера Михаила Ефремова возбудила дисциплинарное производство в отношении его бывшего адвоката Андрея Алешкина. Первое заседание квалификационной комиссии состоялось 25 февраля и уже на днях должно состояться второе. Однако, в разговоре с корреспондентом ФАН адвокат, представляющий интересы Алешкина Виолетта Волкова сообщила, что слушание может быть перенесено.

«Возможно 25 марта слушания не будет, потому что Андрей заболел, а у меня на это время назначено судебное заседание, его не перенести. Я отправила в Палату свои документы, поэтому нам придется скорее всего это заседание пропустить, но по уважительным причинам. Завтра решит состав квалификационной комиссии, пока ждем», — сообщила правозащитник Волкова.

Учитывая оглашенные выше причины для отмены слушания, вероятнее всего, заседание будет отложено на некоторое время, так как без присутствия Волковой или Алешкина они пройти не могут.

«Без нашего присутствия они, конечно, могут провести слушания, но с нарушением процедуры, поэтому принимать решение в нарушение процедуры, я думаю, это не совсем правильно. Не думаю, что Палата пойдет на это, учитывая абсолютно уважительные причины», — заключила адвокат Виолетта Волкова.

Ранее актер, режиссер, сценарист Никита Джигурда в личном Instagram-аккаунте записал обращение, в котором угрожал Адвокатской палате Санкт-Петербурга языческим обрядом. Гневное послание артист выпустил в поддержку Андрея Алешкина перед предстоящими слушаниями.