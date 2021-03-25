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Латинская Америка

«Не приближайтесь»: администрация Байдена сказала мигрантам не приходить в США

«Не приближайтесь»: администрация Байдена сказала мигрантам не приходить в США

Бывший посол США в Мексике и координатор американской администрации по южной границе Роберта Джейкобсон призвала мигрантов из Центральной Америки не приближаться к южной границе Соединенных Штатов. Глава дипломатической миссии обратилась к мигрантам после встречи с представителями правительства Мексики, сообщает La Octava.

«Не приближайтесь, граница закрыта... Люди, которые пытаются въехать в Америку нелегально, рискуют стать жертвами преступлений или торговцев людьми. Это опасное путешествие», — предостерегла Джейкобсон.

Дипломат аргументировала свои слова борьбой с пандемией и призвала беженцев из стран Центральной Америки «ждать дома» информации о возможности предоставлении убежища.

Роберта Джейкобсон

Встреча без итогов

Накануне, 23 марта, Джейкобсон встретилась с министром иностранных дел Мексики Марсело Эбрардом, чтобы обсудить сотрудничество по вопросам миграции и, согласно официальной версии, «выработать механизмы защиты» для тех, кто нелегально пересекает границу.

Стороны договорились «искать пути упорядоченной и безопасной миграции» на фоне растущего потока беженцев, проникающих в США из Мексики.

«США согласились с важностью продвижения механизмов международного сотрудничества для развития северной части Центральной Америки», — говорится на сайте мексиканского МИД.

Эбрард напомнил, что в 2019 году правительство Мексики совместно с Экономической комиссией по Латинской Америке и Карибскому бассейну (CEPAL) запустило план развития Центральной Америки, а бывший президент США Дональд Трамп пообещал выделить деньги, но так и не сделал этого. Дипломат выразил надежду, что нынешняя администрация «включится в процесс стабилизации ситуации в регионе».

О каких-то конкретных договоренностях по миграционным вопросам между государствами по итогу встречи не сообщалось. По словам Эбрарда, целью диалога был «обмен мнениями».

Ситуация на границе

Южная граница США в настоящее время переживает серьезный гуманитарный кризис, связанный с наплывом беженцев из Мексики, Гватемалы и Гондураса. За февраль 2021 года были задержаны более 100 тыс. человек — рекорд с июля 2019 года.

Рост миграционных потоков напрямую связан с тем, что действующий президент Джо Байден аннулировал меры против нелегального переселения, принятые Дональдом Трампом. В частности, он отменил финансирование строительства пограничной стены и запрет на воссоединение семей на территории США. В результате в Штаты отправилось множество детей.

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К 21 марта появилась информация, что 14 тыс. несовершеннолетних в настоящее время находятся в специальных центрах временного содержания на границе. Из-за большого количества детей приюты не справляются — дети жалуются на нехватку воды и спальных мест.

Все винят Байдена

Из-за гуманитарного кризиса на Байдена уже обрушилась волна критики от многих представителей американского истеблишмента и Дональда Трампа. Экс-президент заявил, что ситуация «полностью вышла из-под контроля из-за катастрофического руководства».

Новый всплеск негодования произошел, когда член палаты представителей Генри Куэллар опубликовал фотографии из центра временного содержания в Техасе. При вместимости центра в 260 человек политик насчитал не меньше тысячи детей, которые не имеют нормального доступа к еде и средствам гигиены.

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор, выступая перед журналистами на следующий день после переговоров с делегацией во главе с Джейкобсон, также обвинил в гуманитарном кризисе Байдена. По его словам, американский президент, обещав резкое смягчение миграционной политики, предоставил беженцам надежду на то, что их сразу же впустят в США.

«Они дали людям надежду на то, что при правительстве Байдена отношение к мигрантам станет лучше. Это заставило мигрантов из Центральной Америки, а также из нашей страны пересечь границу, они думали, что им будет легче это сделать», — заявил Обрадор.

В США отрицают кризис

Несмотря на критику, администрация Байдена отрицает наличие кризисной ситуации на границе с Мексикой. При этом 22 марта пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что «существует особая обеспокоенность» из-за роста числа прибывающих в Америку несовершеннолетних мигрантов.

«Дети, которые приходят к нашей границе, спасаются от насилия, преследований и ужасных ситуаций — это не кризис», — заявила Паски.

Эффект реформы Байдена

В июне 2019 года в центрах временного содержания на границе США и Мексики находилось 2,6 тыс. детей. В январе 2021 года их число достигло 5,8 тыс., а в феврале правоохранители задержали уже 9,4 тыс. несовершеннолетних. И поток мигрантов только увеличивается.

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Заявления о смягчении миграционной политики плохо сочетаются с переполненными пунктами временного содержания, где не хватает ни воды, ни еды. Пока правительство США обещает выделить четыре миллиарда на решение миграционных проблем с помощью властей стран Центральной Америки, власти Техаса и Аризоны наращивают военную силу на границах штатов.

По данным организации Numbers USA, в течение ближайших 10 лет в Америку прибудет еще порядка 37 млн переселенцев.

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