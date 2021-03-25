«Не приближайтесь»: администрация Байдена сказала мигрантам не приходить в США

Бывший посол США в Мексике и координатор американской администрации по южной границе Роберта Джейкобсон призвала мигрантов из Центральной Америки не приближаться к южной границе Соединенных Штатов. Глава дипломатической миссии обратилась к мигрантам после встречи с представителями правительства Мексики, сообщает La Octava.

«Не приближайтесь, граница закрыта... Люди, которые пытаются въехать в Америку нелегально, рискуют стать жертвами преступлений или торговцев людьми. Это опасное путешествие», — предостерегла Джейкобсон.

Дипломат аргументировала свои слова борьбой с пандемией и призвала беженцев из стран Центральной Америки «ждать дома» информации о возможности предоставлении убежища.

Встреча без итогов

Накануне, 23 марта, Джейкобсон встретилась с министром иностранных дел Мексики Марсело Эбрардом, чтобы обсудить сотрудничество по вопросам миграции и, согласно официальной версии, «выработать механизмы защиты» для тех, кто нелегально пересекает границу.

El día de hoy, el canciller @m_ebrard ???????? y la embajadora Roberta Jacobson ???????? sostuvieron una reunión de trabajo para impulsar mecanismos de cooperación que promuevan una migración ordenada, segura y regular en la región. pic.twitter.com/G9JIHPsdyc — Relaciones Exteriores (@SRE_mx) March 23, 2021

Стороны договорились «искать пути упорядоченной и безопасной миграции» на фоне растущего потока беженцев, проникающих в США из Мексики.

«США согласились с важностью продвижения механизмов международного сотрудничества для развития северной части Центральной Америки», — говорится на сайте мексиканского МИД.

???????? y ???????? coincidieron en la importancia de impulsar mecanismos de cooperación internacional para el desarrollo del norte de Centroamérica. pic.twitter.com/Ay34aXYPmU — Relaciones Exteriores (@SRE_mx) March 23, 2021

Эбрард напомнил, что в 2019 году правительство Мексики совместно с Экономической комиссией по Латинской Америке и Карибскому бассейну (CEPAL) запустило план развития Центральной Америки, а бывший президент США Дональд Трамп пообещал выделить деньги, но так и не сделал этого. Дипломат выразил надежду, что нынешняя администрация «включится в процесс стабилизации ситуации в регионе».

О каких-то конкретных договоренностях по миграционным вопросам между государствами по итогу встречи не сообщалось. По словам Эбрарда, целью диалога был «обмен мнениями».

Ситуация на границе

Южная граница США в настоящее время переживает серьезный гуманитарный кризис, связанный с наплывом беженцев из Мексики, Гватемалы и Гондураса. За февраль 2021 года были задержаны более 100 тыс. человек — рекорд с июля 2019 года.

Рост миграционных потоков напрямую связан с тем, что действующий президент Джо Байден аннулировал меры против нелегального переселения, принятые Дональдом Трампом. В частности, он отменил финансирование строительства пограничной стены и запрет на воссоединение семей на территории США. В результате в Штаты отправилось множество детей.

К 21 марта появилась информация, что 14 тыс. несовершеннолетних в настоящее время находятся в специальных центрах временного содержания на границе. Из-за большого количества детей приюты не справляются — дети жалуются на нехватку воды и спальных мест.

La ola inmigrante ha provocado una crisis migratoria en la frontera sur de Estados Unidos, algo que la administración Biden ha minimizado. https://t.co/hTZFMZ06L8 — Diario Las Américas (@DLasAmericas) March 22, 2021

Все винят Байдена

Из-за гуманитарного кризиса на Байдена уже обрушилась волна критики от многих представителей американского истеблишмента и Дональда Трампа. Экс-президент заявил, что ситуация «полностью вышла из-под контроля из-за катастрофического руководства».

“Pesadilla fronteriza”: Trump critica políticas de Biden y llama “maravilloso” a AMLO https://t.co/WBtcrGUKau — Telemundo51 (@Telemundo51) March 6, 2021

Новый всплеск негодования произошел, когда член палаты представителей Генри Куэллар опубликовал фотографии из центра временного содержания в Техасе. При вместимости центра в 260 человек политик насчитал не меньше тысячи детей, которые не имеют нормального доступа к еде и средствам гигиены.

Niños migrantes que duermen en el suelo y cubiertos con plásticos contra la Covid. Esto es un centro de detención en Donna (Texas). Ha tomado las fotos una congresista demócrata. El primer escándalo de la era Biden. pic.twitter.com/WSiJ9Oxf0X — Vicent Montagud (@vicentmontagud) March 23, 2021

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор, выступая перед журналистами на следующий день после переговоров с делегацией во главе с Джейкобсон, также обвинил в гуманитарном кризисе Байдена. По его словам, американский президент, обещав резкое смягчение миграционной политики, предоставил беженцам надежду на то, что их сразу же впустят в США.

«Они дали людям надежду на то, что при правительстве Байдена отношение к мигрантам станет лучше. Это заставило мигрантов из Центральной Америки, а также из нашей страны пересечь границу, они думали, что им будет легче это сделать», — заявил Обрадор.

AMLO: "Expectations were created that with the Government of President Biden there would be a better treatment of migrants. And this has caused Central American migrants, and also from our country, wanting to cross the border thinking that it is easier to do so" pic.twitter.com/TNrZQamuWK — José Díaz-Briseño (@diazbriseno) March 23, 2021

В США отрицают кризис

Несмотря на критику, администрация Байдена отрицает наличие кризисной ситуации на границе с Мексикой. При этом 22 марта пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что «существует особая обеспокоенность» из-за роста числа прибывающих в Америку несовершеннолетних мигрантов.

«Дети, которые приходят к нашей границе, спасаются от насилия, преследований и ужасных ситуаций — это не кризис», — заявила Паски.

Fox News’ Peter Doocy challenges WH Press Sec. Jen Psaki on overcrowded border facilities: "Where else in the country would it be okay to have 400 people in a space for 260 during the pandemic? pic.twitter.com/GIGssBsGRJ — TV News HQ (@TVNewsHQ) March 22, 2021

Эффект реформы Байдена

В июне 2019 года в центрах временного содержания на границе США и Мексики находилось 2,6 тыс. детей. В январе 2021 года их число достигло 5,8 тыс., а в феврале правоохранители задержали уже 9,4 тыс. несовершеннолетних. И поток мигрантов только увеличивается.

Заявления о смягчении миграционной политики плохо сочетаются с переполненными пунктами временного содержания, где не хватает ни воды, ни еды. Пока правительство США обещает выделить четыре миллиарда на решение миграционных проблем с помощью властей стран Центральной Америки, власти Техаса и Аризоны наращивают военную силу на границах штатов.

По данным организации Numbers USA, в течение ближайших 10 лет в Америку прибудет еще порядка 37 млн переселенцев.