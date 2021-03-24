Водитель заживо сгорел в машине в результате ДТП под Саратовом

Балаково, 24 марта. Две иномарки столкнулись на шлюзовом мосту, сообщили в пресс-службе ГИБДД ОМВД РФ по Красноармейскому району Саратовской области в среду, 24 марта.

По предварительным данным, около 20:10 (по мск) водитель седана Nissan Almera выехал на встречную полосу движения на шлюзовом мосту, где столкнулся с пикапом Volkswagen Amarok. После столкновения последовало возгорание сразу двух автомобилей. Прибывшие на место происшествия экстренные службы ликвидировали огонь. Виновник аварии погиб, заживо сгорев за рулем.

В настоящий момент на месте продолжают работать сотрудники ГИБДД. Уточняются обстоятельства аварии.

Ранее сообщалось о массовом ДТП в Московской области. Три автомобиля, два из которых грузовые, столкнулись на трассе А-107. Обошлось без жертв, пострадал один человек.