Экс-президента ЦАР Франсуа Бозизе заметили в городе Сидо у границ с Чадом

Банги, 24 марта. Заместитель главного редактора газеты Le Nouveau Centrafrique Ева Малонга сообщает, что экс-президент ЦАР Франсуа Бозизе находится в городе Сидо у северных рубежей страны.

Журналист заявила, что замеченный ранее в населенном пункте Дунгу экс-президент Центральноафриканской Республики прибыл в город Сидо (префектура Уам). По ее словам, опальный политик ищет способ тайно переправиться в соседний Чад.

La traque de François Bozizé se poursuit. Localisé récemment à Doungou, une commune de l’Ouham, il serait dorénavant à SIDO, toujours dans l'Ouham. Dans l'espérance de passer clandestinement au Tchad. #Centrafrique #CARCrisis pic.twitter.com/CwBM18RKGn — Eve Malonga - LNC (@evemalonga) March 24, 2021

Ранее боевики из «Коалиции патриотов за перемены» (CPC) попросили Бозизе официально возглавить конгломерат группировок и, по данным RFI, он принял предложение. Напомним, экс-президент ЦАР попытался выдвинуть собственную кандидатуру на декабрьских выборах главы государства, но Конституционный суд отклонил его заявку.

После этого Бозизе отправился в северо-восточную часть страны, где сформировал «Коалицию», задумав сорвать выборы посредством радикалов. Боевики попытались свергнуть законное правительство республики насильственным путем.

Благодаря тренировкам у российских инструкторов и при их консультативной поддержке Вооруженные силы ЦАР отбили все атаки экстремистов и начали контрнаступление. Ранее Бозизе несколько раз появлялся на людях в различных городах республики, но каждый раз ему приходилось спешно ретироваться, чтобы не попасть в руки правосудия.