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ЦАР

Армия ЦАР освобождает от боевиков деревню на западе республики

Армия ЦАР освобождает от боевиков деревню на западе республики

Банги, 24 марта. Армия Центральноафриканской Республики продолжает освобождать территории страны от боевиков. Военнослужащие выбивают радикалов из деревни Бесан.

Населенный пункт расположен недалеко от города Буар в западной части страны. Подготовленные российскими инструкторами солдаты и руандийские союзники вступили в бой с радикалами из «Коалиции патриотов за перемены» (CPC).

Боевики оставили Буар еще в феврале, но задержались в поселках, расположенных недалеко от города. Местные жители страдают от насилия и систематических грабежей. Бандиты запрещают медикам оказывать помощь пострадавшему населению. Войска ЦАР вошли в Бесан ночью, но бои продолжаются до сих пор.

Мирные жители укрылись в джунглях. Они ждут, когда армия выбьет бандитов из поселка. Правительственные силы продолжают операцию против радикалов.

Бойцы освобождают территории, а после с помощью российских инструкторов и руандийского военного контингента обеспечивают безопасность гражданского населения. При содействии международных партнеров власти республики освободили от боевиков уже более 30 населенных пунктов по всей стране.

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