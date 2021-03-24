Полис ОСАГО — обязательный документ, который должен быть у владельца автомобиля. Без него не получится ни зарегистрировать машину в ГИБДД, ни ездить по дорогам, не нарушая закон. При первой же проверке документов водителя без полиса оштрафуют, а потому о необходимости оформлять его заблаговременно известно, наверное, каждому собственнику авто.

Но вот о том, что договор автострахования можно разорвать досрочно и даже потребовать назад деньги, заплаченные страховой, известно немногим. В каких случаях это можно сделать? Как правильно заявлять требование о возврате средств при продаже авто? И на какую сумму стоит рассчитывать? Эти вопросы журналист ФАН задал эксперту по страхованию Андрею Тростину.

Основания для расторжения страхового договора

Разорвать договор страхования ОСАГО можно в любой момент. Соглашение сторон, хоть и в рамках обязательного страхования, вовсе не принудительное мероприятие. Страхователь вправе сам выбирать, с каким страховщиком подписывать бумаги и кому платить деньги. Точно так же он может принять решение о разрыве «сотрудничества», однако рассчитывать на возврат средств стоит не всегда.

«Желание владельца просто расторгнуть договор по личным мотивам осуществимо, — комментирует Тростин. — Но в этом случае страховая компания не обязана возвращать средства. Также деньги не вернут, если страхователем при подписании договора указаны неверные сведения об автомобиле или о нем самом, то есть усматриваются признаки мошенничества».

По закону, потребовать деньги назад можно только при следующих обстоятельствах:

• автомобиль продан или утилизирован — то есть необходимость в страховании отпала;

• собственник машины умер до окончания срока действия полиса.

Если автомобиль был продан раньше окончания срока действия полиса, у страхователя есть основания обратиться к страховщику с заявлением о возврате средств. Для этого необходимо инициировать досрочное расторжение договора.

Как осуществляется досрочное расторжение полиса ОСАГО при продаже автомобиля

Чтобы вернуть деньги, необходимо подать в свою страховую компанию заявление о расторжении договора ОСАГО и пакет документов. По словам эксперта по страхованию Андрея Тростина, следует подготовить:

• сам полис ОСАГО и квитанцию об его оплате;

• паспорт страхователя, а если вместо него обращается с заявлением родственник или другое уполномоченное лицо — нотариально заверенную доверенность;

• договор купли продажи автомобиля, который служит основанием для прекращения действия страховки; в качестве альтернативы подойдет справка-счет, а если машина была утилизирована, необходимо приложить акт утилизации;

• реквизиты банка и счета страхователя, куда страховая должна перечислить деньги.

«После получения документов компания обязана перечислить средства в течение 14 календарных дней», — уточняет Андрей Тростин.

Сколько удастся вернуть за страховку ОСАГО после продажи автомобиля

Рассчитывать на возврат всей суммы, которая была уплачена страхователем при покупке полиса, не стоит. В сфере обязательного страхования не действует «период охлаждения», позволяющий в течение 14 дней разорвать договор и потребовать назад всю уплаченную сумму до копейки. Даже если страхователь инициирует расторжение соглашения в течение первого же месяца после покупки ОСАГО, на руки он получит лишь часть средств.

«При расторжении ОСАГО возвращается не вся сумма, а ее часть, — комментирует Тростин. — Она равна доле, предназначенной для страхового возмещения за тот период действия договора, который еще не истек».

Это значит, что сумму страховой премии равномерно распределяют на весь период действия полиса. И если он был куплен в апреле, а в ноябре страхователь инициировал расторжение соглашения, он может рассчитывать на часть страховой премии, покрывающей период от ноября до следующего апреля, то есть примерно за шесть месяцев.

Но даже и в этом случае страхователю вернется не половина стоимости автогражданки, так как в уплаченной им сумме лишь 77% направляется на осуществление выплат при наступлении страхового случая. 23% — это так называемые «невозвратные» средства.

Часть их используется страховщиком на оплату компенсационных выплат Российского союза автостраховщиков: из этих денег выплачивают компенсации по обязательствам страховых компаний, лишенных лицензии. 20% от стоимости автогражданки направляется на операционную деятельность компании, то есть содержание офисов, заработную плату сотрудников. При расчете возвратной суммы эти 23% из стоимости полиса вычитают сразу.

Могут ли страховщику отказать в выплате средств

Не могут. Даже если во время действия ОСАГО автомобиль побывал в ДТП, после его продажи претендовать на возвращение денег все равно можно. При соблюдении условий и предоставлении полного пакета документов заявителем оснований для отказа у страховой компании нет.

Но если деньги все же возвращать отказываются, эксперт советует писать жалобу в Российский союз автостраховщиков. На сайте организации есть электронная приемная, позволяющая отправить жалобу онлайн. Также можно обратиться в одно из региональных представительств РСА, где «тревожный сигнал» от страхователя рассмотрят и примут меры.