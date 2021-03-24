Депутат Цивилев озвучил причины миграции россиян

Санкт-Петербург, 24 марта. Жители Дальнего Востока уезжают в Москву и Санкт-Петербург в поисках лучшей жизни, поскольку не имеют возможности нормально зарабатывать и получить достойное образование, заявил депутат Законодательного собрания Северной столицы Алексей Цивилев на пресс-конференции ФАН и Медиагруппы «Патриот».

«Люди от хорошей жизни не бегут. Я некоторое время работал на Дальнем Востоке, и люди говорили там: мы хотим уехать на Запад. В моем понимании это была Европа или США, а оказалось, что они говорили о Москве и Санкт-Петербурге. Люди едут за лучшей жизнью, потому что у них нет возможности нормально зарабатывать и получить достойное образование», — рассказал Цивилев.

Депутат отметил, что россияне не могут жить только в двух регионах. Чтобы держать самую большую страну в мире в стабильности, расстояние между центрами, где живут люди, должно быть равномерным, даже в сложных климатических условиях.

«Если идет внутренняя миграция, это повод для государственной власти создавать условия для нормальной жизни в регионах, чтобы люди оттуда не уезжали. Миграция, безусловно, показатель работы высшего должностного лица в регионе. Когда я был в Карелии и проезжал по убитым дорогам в Сортавале, то вдруг увидел большой газпромовский спортивный центр, вокруг которого много людей. И я понимаю, что такие вещи и удерживают людей в городах. Значит, их должно быть больше», — пояснил Цивилев.

Ранее президент РФ Владимир Путин на заседании расширенной коллегии Министерства внутренних дел сообщил, что ситуация с иностранной миграцией в стране улучшилась.