Маневры Белоруссии могут отразиться на польском бизнесе

Варшава, 24 марта. Польша может завести серьезного экономического конкурента в лице Белоруссии. Об этом сообщает польское издание Dziennik Gazeta Prawna.

В августе прошлого года президент Белоруссии Александр Лукашенко пригрозил Литве прекратить перевалку белорусских товаров через Клайпедский порт. Спустя почти полгода Минск подписал с Москвой соглашение о транзите нефтепродуктов, а также объявил об аналогичных мерах в отношении другой продукции.

Подобные маневры могут повлиять и на польский бизнес, в этом уверены авторы статьи. Уход белорусского топлива из Клайпеды выгоден организации «Орлен». Принадлежащий Польше нефтеперерабатывающий завод в Мажейкяй получит более сильную переговорную позицию, чем литовские предприниматели, передает «НьюИнформ».

Однако установление прочных экономических связей между Россией и Белоруссией может нанести угрозу для польских компаний. Приход капитала из РФ в белорусские корпорации предоставит им средства для улучшения и расширения производства, а также гарантирует поставки товаров на выгодных условиях. Такое развитие событий сильно повлияет на польские предприятия, конкурентами которых являются Минск, что серьезно пугает польских экспертов.

Пресс-служба польской нефтегазовой компании PGNiG ранее сообщала о росте спроса на природный газ в стране на фоне морозной зимы.