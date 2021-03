Африканские львы на грани вымирания: зачем Азия закупает кости убитых животных

Популяция львов в Африке находится под угрозой. Браконьеры убивают животных ради прибыли. Останки африканских животных можно найти на азиатских рынках.

Международная редакция Федерального агентства новостей рассказывает, зачем Китай, Вьетнам и другие восточные страны закупают кости животных и как на этом зарабатывает Черный континент.

Азиатские страны, в которых до сих пор пользуется популярностью народная медицина, используют разные животные материалы. Ранее часто использовались кости тигра.

Их добавляли в разнообразные зелья. Но в 1993 году власти Китая запретили убивать редких животных. В итоге браконьеры и торговцы нашли выход — перешли на львов.

В среднем скелет африканского царя зверей обходится в 4,5 тысячи фунтов стерлингов. Ежегодно около 800 животных погибают, чтобы впоследствии оказаться на азиатском черном рынке.

Популяция львов на Африканском континенте стремительно сокращается: осталось около 20 тысяч особей. Продолжительность их жизни — 15 лет. Таким образом, деятельность браконьеров может полностью уничтожить этот вид еще до середины XXI века.

Львы не могут чувствовать себя в безопасности даже на территории национальных парков. В Уганде правоохранители задержали группу из четырех браконьеров, которых подозревают в убийстве животных.

Национальный парк Королевы Елизаветы расположен на границе с Демократической Республикой Конго. В нем нашли тела шести убитых львов, некоторым отрубили головы и ноги. Предположительно, браконьеры отравили животных.

Over the past 10 yrs, lion population in Queen Elizabeth National Park has declined from 6 lions per 100 km2 to 4 lions per 100km2.

In 2018, 11 lions, including 8 cubs were poisoned in the same park #IFFsUganda @IllicitFlows @WWF @ACODE_Uganda

