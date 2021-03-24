Африканские львы на грани вымирания: зачем Азия закупает кости убитых животных

Популяция львов в Африке находится под угрозой. Браконьеры убивают животных ради прибыли. Останки африканских животных можно найти на азиатских рынках.

Международная редакция Федерального агентства новостей рассказывает, зачем Китай, Вьетнам и другие восточные страны закупают кости животных и как на этом зарабатывает Черный континент.

Китайская медицина уничтожает львов

Азиатские страны, в которых до сих пор пользуется популярностью народная медицина, используют разные животные материалы. Ранее часто использовались кости тигра.

Их добавляли в разнообразные зелья. Но в 1993 году власти Китая запретили убивать редких животных. В итоге браконьеры и торговцы нашли выход — перешли на львов.

В среднем скелет африканского царя зверей обходится в 4,5 тысячи фунтов стерлингов. Ежегодно около 800 животных погибают, чтобы впоследствии оказаться на азиатском черном рынке.

Популяция львов на Африканском континенте стремительно сокращается: осталось около 20 тысяч особей. Продолжительность их жизни — 15 лет. Таким образом, деятельность браконьеров может полностью уничтожить этот вид еще до середины XXI века.

Убийство львов в Уганде

Львы не могут чувствовать себя в безопасности даже на территории национальных парков. В Уганде правоохранители задержали группу из четырех браконьеров, которых подозревают в убийстве животных.

Национальный парк Королевы Елизаветы расположен на границе с Демократической Республикой Конго. В нем нашли тела шести убитых львов, некоторым отрубили головы и ноги. Предположительно, браконьеры отравили животных.

Over the past 10 yrs, lion population in Queen Elizabeth National Park has declined from 6 lions per 100 km2 to 4 lions per 100km2.

In 2018, 11 lions, including 8 cubs were poisoned in the same park #IFFsUganda @IllicitFlows @WWF @ACODE_Uganda

https://t.co/fLmNi3ICjB — Samwise Gamgee (@Sambannz) March 24, 2021

Стоит отметить, что для данного парка это не первый подобный инцидент. В 2018 году на его территории обнаружили 11 трупов львов. Для Уганды убийства обитателей дикой природы становится все более серьезной проблемой.

Власти осознают угрозу: самое суровое наказание за преступление против животного — пожизненное тюремное заключение.

Истребление львов в ЮАР

Аналогичная история произошла в Южно-Африканской Республике. Полиция обнаружила семь тысяч львиных останков в городе Кемптон-парк. Их высушили и подготовили к отправке за границу. При этом цифра не окончательная и после более тщательного анализа может оказаться еще выше.

Операцию по задержанию браконьеров провело элитное подразделение по расследованию тяжких и организованных преступлений «Ястребы». Представитель отряда сообщил, что правоохранители арестовали 37-летнего мужчину.

Однако теперь правоохранителям предстоит выяснить, кто еще замешан в преступлении против животных и как именно они убивали львов. Полиция надеется, что раскрытие этого дела позволит выйти на более влиятельных участников преступной схемы.

Стоимость обнаруженных скелетов на черном рынке достигает 2,5 миллиона фунтов стерлингов. Кроме того, пока товар добрался бы до Азии, его цена увеличилась бы еще больше.

Разведение львов ради уничтожения

В 2018 году Лорд Майкл Эшкрофт, член Консервативной партии Великобритании и в прошлом член парламента, начал в Африке двухлетнюю миссию «Операция Симба». Он надеялся разоблачить убийства львов ради продажи костей и так называемую консервированную охоту.

Для этого варварского развлечения специально выращивают животных, которые привыкли к человеку и не реагируют на него так, как в дикой природе. На огороженной территории люди убивают львов, которые не боятся их и не пытаются спастись. Кроме того, часто их накачивают наркотическими веществами или используют приманку, чтобы еще больше упростить задачу убийцам.

Львов выращивают в неволе специально на убой. Туристы, которые ищут успеха за относительно небольшие деньги (16 тысяч долларов за «консервированную охоту» против 60 тысяч долларов за дикую), заранее выбирают жертву в каталоге.

Официально в стране противозаконно охотиться «консервированным» способом, но при этом можно выводить животных и после их убивать. Таким образом, туристы вроде бы не нарушают закон. Лорд Эшфорт провел расследование, которое доказало, что варварским развлечением разведение львов не заканчивается.

Кости убитых животных продают за рубеж. Он также обвинил правительство Великобритании в том, что оно не запретило ввоз трофейных шкур в страну. Более того, в рамках миссии анонимный зоозащитник рассказал, что масштабы проблемы гораздо более серьезные, чем могут предположить эксперты.

Когда ситуация начала выходить из-под контроля, в социальных сетях поднялась волна разоблачений. Около трех тысяч ферм, ранее зарабатывающих на «консервированной охоте», потеряли прибыль. Однако они быстро переквалифицировались в поставщиков костей для Азии.

Существует от пяти до 12 тысяч львов, которых разводили для охоты, но теперь они станут товаром на черном рынке. Они живут в клетках до взросления, а после их убивают, кости сушат и продают.

Закрытые границы не остановили контрабанду

Браконьеров не остановила даже пандемия COVID-19 и закрытие границ между странами. Кроме львов в поле зрения преступников попадают носороги, слоны, панголины и многие другие животные. И хотя в 2020 году количество контрабанды упало, торговля в интернет-пространстве осталась на высоком уровне.

Браконьеры на фоне территориальных ограничений стали только более активно уничтожать обитателей Африканского континента.

Эксперты опасаются, что когда новый вирус победят и мир вернется к нормальной жизни, ситуация только ухудшится. Преступники успеют накопить материалы для продажи и начнут переправлять их за границу при первой возможности. Однако убийства на этом не закончатся и, когда запасы браконьеров истощатся, они вернутся к своей «работе».

Если власти африканских государств не обратят внимание на катастрофическое положение дел, многие животные рискуют исчезнуть с лица земли. Ужесточение законодательства не искоренит браконьерство и контрабанду совсем, но явно сократит их объемы. Силовые структуры и правоохранительные органы должны наладить работу с различными зоозащитными организациями и пресекать преступления против дикой природы.

Как показывает практика, даже обитатели национальных парков не находятся под полной защитой. А значит, либо территория охраняется недостаточно, либо ответственные за парки люди причастны к браконьерской деятельности.