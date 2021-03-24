Поставки белорусских нефтепродуктов стартовали из России за границу

Москва, 24 марта. РФ поставила первые белорусские нефтепродукты за границу в рамках соглашения между странами. Согласно ему, Минск направит 9,8 млн тонн нефтепродуктов по принципу take-or-pay.

Договор будет действовать до 31 декабря 2023 года с правом автоматического продления. По данным Центральной энергетической таможни, в порту Усть-Луга Ленинградской области были вывезены первые 37 тысяч тонн бензина за пределы территории ЕАЭС.

Операторами со стороны России стали «Петербургский нефтяной терминал» и Санкт-Петербургский морской порт. Куратором железнодорожных перевозок выступает «Федеральная грузовая компания», сообщает Baltnews.

Помимо этого, российская сторона готовится к транзиту белорусских минеральных удобрений. В июле было одобрено строительство терминала «Еврохим» по перевалке удобрений в порту Усть-Луга. «Еврохим» планируется ввести к четвертому кварталу 2023 года.

Разрушив экономические связи с Россией из-за своей агрессивной политики, страны Балтии лишились последней возможности выйти из кризиса, вызванного падением объемов транзита из-за пандемии, отметил глава Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов.

Белоруссия производит нефтепродукты из российской нефти, основным потребителем которых является Украина, которая называет РФ агрессором. По официальным данным Госслужбы статистики Украины, в 2014 году объем поставок нефти из Белоруссии вырос в 1,33 раза — до 3 млрд 268,1 млн долларов.