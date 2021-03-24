Сделка ФРС США с хозяевами биткоина ударит по антидолларовому блоку России и Китая

Как и предполагал ФАН, такая мелочь, как возможная нехватка золота в закромах лондонского Золотого совета (World Gold Council, WGC), если Россия откажется от автоматического продления принятого год назад моратория на закупки «царского металла», повлекла за собой целую лавину весьма неординарных событий.

В частности, действующий глава ФРС США Джером Пауэлл на специальном интернет-семинаре базельского Банка международных расчетов (BIS), прошедшем 22 марта, заявил, что биткоин, а равно и криптовалюты нового поколения «стейблкоины», обеспеченные валютой, не в состоянии заменить доллар в качестве «основы новой глобальной денежной системы». Дело в том, мол, что им для этого «не хватает ключевых элементов», — зато они вполне могут сыграть нынешнюю роль золота.

Интересно, что тем самым Пауэлл почти слово в слово повторил позицию своей предшественницы, а ныне — министра финансов США Джанет Йеллен, считающей «криптовалюту номер один» неэффективной для транзакций из-за своей крайне спекулятивной природы.

Это весьма показательное заявление, суть которого можно передать фразой «Арфы нет — возьмите бубен!» Если глобальная долларовая пирамида из-за огромного увеличения массы выпущенных в оборот за 2020 год «баксов» больше не может держаться даже на комбинации традиционного и «черного» золота, — добавьте туда побольше «золота цифрового»! Федрезерв гарантирует отсутствие долларовой гиперинфляции!

Напомним, что заявление Пауэлла прозвучало на фоне весьма заметного усиления использования биткоинов как раз в роли платежного средства. В частности, предприниматель Илон Маск заявил о готовности продавать за эту криптовалюту свои электромобили Tesla, а сеть биткоин-банкоматов растет рекордными темпами: только с начала 2021 года их количество в мире выросло более чем на 20% и уже превысило 17 тысяч. Курс же биткоина к доллару вырос с 24 марта 2020 года почти в 8,5 раз: с 6762 до 56 889, а на пике доходил и до 61 290 «баксов» за «биток».

Тем самым глава Федрезерва обозначил попытку встроить криптовалюту, задуманную как альтернатива доллару, в основание долларовой пирамиды. Десять лет назад главу МВФ Доминика Стросс-Кана за планы создать глобальное транснациональное платежное средство, альтернативное доллару ФРС, «стерли в пыль». С полулегендарным «создателем биткоина», известным миру под псевдонимом Сатоши Накамото, такой фокус уже не прошел: его не удалось ни нейтрализовать, ни даже идентифицировать. И вот теперь владельцам данного «кейса» от имени Федрезерва фактически предложено сменить период «бури и натиска» на некий взаимовыгодный и вроде бы относительно стабильный modus vivendi.

Каким окажется ответ на столь щедрое предложение, от которого можно (или все-таки нельзя?) отказаться, мы узнаем уже в ближайшем будущем. Не исключено, что стоящие за многоглавым «криптовалютным» драконом «мондиалисты» пойдут на временную сделку со стоящими за долларом ФРС «глобалистами», максимально легализуя и отмывая тем самым свой финансовый продукт. Не исключено, напротив, что мы станем свидетелями нового раунда битвы этих сущностей между собой.

Во всяком случае, в Пекине и Москве уже заявили о создании «антидолларового» блока и о возможности выхода экономик Китая и России из любых подконтрольных коллективному Западу платежных систем. А следовательно, там в высшей степени должны быть заинтересованы в том, чтобы доллар и криптовалюты не вступили в некий финансовый симбиоз. Ни уже существующему «цифровому юаню», ни все еще вероятному «цифровому рублю» такой симбиоз ни к чему. Даже самый неустойчивый и кратковременный.

Тем более что конкуренция «традиционных» с начала 1970-х годов золотодевизных валют, входящих в «империю доллара», с электронно-сетевой «криптой», по сути, вызвана объективными финансово-экономическими причинами и развитием новой «суммы технологий». А потому их объединение, мягко говоря, противоестественно — как, например, массовая пересадка рыцарей в танки, если бы таковые вдруг появились в Средние века…

Так что Джером Пауэлл, при всем уважении к нему, скорее всего, промахнулся «мимо кассы»: превратить биткоины в «цифровое золото» у него не получится. Не та у него «алхимия финансов», если вспомнить известную книгу Джорджа Сороса. Или «гранаты (читай, доллары) у него не той системы», если вспомнить не менее известный советский фильм «Белое солнце пустыни».

И — пресловутая «вишенка на торте». Упомянутый в начале статьи базельский Банк международных расчетов (BIS) — это не просто банк, а «банк банков», устанавливающий стандарты банковской деятельности на мировой арене. Стандарт «Базель III», введение которого, вместе с очередным пересмотром долей разных валют в специальных правах заимствования (Special Drawing Rights, SDR), из-за пандемии COVID-19 было перенесено с марта 2020 на март 2023 года, помимо всего прочего, как раз предусматривал возвращение золоту статуса первоклассного банковского актива. С соответствующим повышением его цены и спроса на него.

Хватит ли у хозяев американского доллара сил и средств, чтобы обеспечить продление такого переноса и в 2023 году? Год назад для этого как нельзя кстати пришлась разнесенная по всей планете вспышка коронавирусной инфекции. Что понадобится через два года?