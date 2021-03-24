Галкина заподозрили в искусственном «омоложении» Пугачевой на шоу «Сегодня вечером»

Москва, 24 марта. Примадонна российской эстрады Алла Пугачева стала гостьей передачи своего супруга, юмориста Максима Галкина, что вызвало настоящий скандал в Сети.

Заслуженная певица появилась на шоу Первого канала «Сегодня вечером» в выпуске, который посвятили юбилею композитора Александра Зацепина. Исполнительница выглядела в эфире гораздо моложе своего возраста. Однако на одном из кадров 71-летняя Пугачева внезапно изменилась, причем не в лучшую сторону. На лице Примадонны стали заметны возрастные изменения.

Из-за этого конфуза зрители заподозрили, что Галкин искусственно «омолодил» супругу для телеэфира с помощью современных технологий. Предполагается, что по настоянию шоумена Пугачеву не снимали крупным планом. Усилило подозрения пользователей Сети и сравнение Примадонны с 73-летней актрисой Натальей Варлей, которая тоже пришла на шоу.

«Актриса смотрится бабушкой, а Пугачева — девочкой. А все потому, что телевизионщики наложили специальный омолаживающий фильтр и не снимали Аллу слишком близко», — пишут зрители.

В соцсетях певица тоже часто выглядит гораздо моложе своего возраста. Недавно Пугачева показала фото без макияжа и восхитила поклонников. Правда, певица не уточнила, когда именно был сделан снимок.