Стало известно о планах Потанина по минимизации дивидендов «Норникеля»

Москва, 24 марта. Владелец и президент управляющей компании «Интеррос» выступил с инициативой по пересмотру соглашения по выплате дивидендов «Норникелем».

Одна из ведущих частных инвестиционных компаний России «Интеррос» хочет изменить порядок и размеры выплаты дивидендов компании «Норникель» за прошлый год. Для этого руководство компании обратилось к представителям «Русала».

Главными акционерами российской горно-металлургической компании «Норникель» являются «Интеррос» (34%), «Русал» (27,8%), Crispian Романа Абрамовича и Александра Абрамова (4,2%). Подписанный между акционерами договор действует вплоть до 2023 года. В соответствии с его условиями, «Норникель» обязуется перевести держателям акций порядка 3,5 млрд дивидендов за 2020 год.

Гендиректор «Интерроса» Сергей Батехин считает, что формулу требуется подвергнуть корректировкам, так как сейчас компания увеличила расходы на модернизацию и инвестиции.

«Мы выступаем за более адекватную пропорцию между дивидендами и инвестициями в развитие компании», — заявил Батехин.

Примечательно, что «Русал» уже отклонял предыдущее предложение руководства «Норникеля» об изменении суммы выплачиваемых дивидендов. В июне прошлого года представители «Русал» отмечали, что в дальнейшем надеются на непубличные дискуссии по данному вопросу.

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