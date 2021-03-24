Власти ЦАР обсудили реализацию Хартумского соглашения

Банги, 24 марта. Власти Центральноафриканской Республики обсудили реализацию Хартумского соглашения в рамках заседания Социально-экономического совета.

Председателем мероприятия выступил премьер-министр Фирмен Нгребада. Участники встречи заслушали отчет о деятельности рабочей группы по соблюдению условий мирного договора.

На заседании присутствовали члены правительства. Нгребада напомнил, что по поручению президента Фостен-Арканжа Туадера сформирована специальная рабочая миссия, которая проводит объективную оценку по вопросам соблюдения Хартумского соглашения.

Участники мероприятия представили отчет по итогам консультаций с вооруженными силами и протокол заседания «Сахельской пятерки» (G5 Sahel). На последнем выступил премьер ЦАР, он представил доклад о реализации мирного соглашения перед странами G5.

Ранее Нгребада провел встречу с Комитетом по вопросам организации церемонии инаугурации президента, которая назначена на 30 марта.