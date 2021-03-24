Вассерман: национализация «Мотор Сич» обернется крахом для Украины

Москва, 24 марта. Публицист и эрудит Анатолий Вассерман предрекает печальное будущее для Украины после национализации авиационного предприятия «Мотор Сич».

Китайские инвесторы вложили несколько миллиардов долларов в украинское предприятие, которое занимается разработкой и производством авиационных газотурбинных двигателей. Теперь Украина своими действиями отгораживает Пекин от участия в предприятии и лишает его вложений. Будущее Незалежной после столь радикального шага описывает Анатолий Вассерман в своем интервью для «Политики Сегодня».

Дело в том, что украинско-китайское сотрудничество развивалось постепенно и взаимовыгодно с 2016 года. «Мотор Сич» потихоньку умирал от отсутствия поддержки со стороны государства, а китайские инвесторы помогали и планировали, что Поднебесная станет главным рынком сбыта авиационного завода.

Предприятия было основано еще в 1907 году, и Китай рассчитывал на получение доступа к технологиям по производству авиационного оборудования, однако дальше в отношения Украины и Китая вмешались Соединенные Штаты. Вашингтон начал диктовать Киеву свои условия.

«Китайцы купили «Мотор Сич» именно в расчете на то, что получат какие-то серьезные технологии в части разработки и производства авиамоторов, а надо сказать что собственные китайские авиамоторы, в основном, копии авиамоторов иностранных компаний, причем сделанные с опозданием. Американцы спохватились именно для того, чтобы Китай ничего не получил», — пояснил эксперт.

После того, как Зеленский подписал указ о национализации не может быть и речи о хороших отношениях между Украиной и Китаем. Киев потерял главного инвестора в экономику, а получил, возможно, мощного политического оппонента. Даже рядовые граждане Китая теперь питают негативные чувства к Киеву.