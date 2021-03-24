Бастрыкин потребовал разобраться в ситуации с непредоставлением жилья сиротам

Москва, 24 марта. Глава СК РФ Александр Бастрыкин после онлайн-приема граждан поручил разобраться в ситуации с нарушением прав сирот в Иркутской области и Алтайском крае.

Заявительницы рассказали, что сиротам не предоставляют положенное по закону жилье, сроки всячески затягиваются, и хотя следователями были возбуждены уголовные дела — вопрос остается в подвешенном состоянии.

Бастрыкин поручил в кратчайшие сроки завершить предварительное следствие по уголовным делам и доложить о результатах.

«Данные уголовные дела должны стать примером для недобросовестных чиновников, которые пренебрегают правами сирот, не обеспечивают их жилищные права», — подчеркнул он.

В отношении ряда сотрудников, причастных к расследованию данных уголовных дел, проведут служебные проверки. Бастрыкин обратил внимание, что тема защиты жилищных прав сирот является одной из приоритетных в работе СК РФ.

Он отметил, что сегодня к федеральному центру не может быть никаких претензий по соответстующему вопросу — на решение проблемы выделяются большие суммы, однако должностные лица на местах не считают нужным решать вопрос. Именно поэтому сироты сталкиваются с бюрократией и волокитой.