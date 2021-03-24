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Названа категория женщин, которым грозят проблемы со здоровьем после коронавируса

Названа категория женщин, которым грозят проблемы со здоровьем после коронавируса

Лондон, 24 марта. Долгосрочные проблемы со здоровьем могут появиться у женщин, которые переболели коронавирусной инфекцией в возрасте 40-50 лет.

Речь идет о повышенной утомляемости, одышке и спутанности сознания. Соответствующее исследование провели ученые из Лестерского центра биомедицинских исследований.

Как оказалось, через пять месяцев после выписки из больниц женщины до 50 лет, даже если у них нет хронических заболеваний, испытывают более продолжительные последствия от COVID-19. Они в два раза чаще жалуются на усталость, и в семь раз чаще — на одышку. Профессор Луиз Уэйн объяснила, что причиной так называемого посткоронавирусного синдрома может служить различие в иммунном ответе на вирус у мужчин и у женщин.

Еще один возможный штамм коронавирусной инфекции выявили в финском городе Турку. По словам специалистов, мутация похожа на южноафриканский штамм, но не идентична ему.

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