ВВС Израиля нанесли удары по объектам ХАМАС в Палестине

Тель-Авив, 24 марта. Военно-воздушные силы Израиля совершили удары по военным объектам ХАМАС в секторе Газа в качестве ответа на ракету из палестинского анклава, заявила пресс-служба израильской армии.

Истребители и боевые вертолеты IDF совершили удар по предприятию, которое производит ракеты, а также по военным объектам ХАМАС.

«ХАМАС несет всю ответственность за террористическую деятельность против израильского гражданского населения», — говорится в сообщении.

Снаряд, выпущенный из палестинского анклава, упал в районе Беэр-Шева, где 23 марта состоялись выборы в Кнессет, туда также прибыл премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Сообщение об атаке объектов ХАМАС пришло как раз во время его выступления перед своими избирателями в штабе партии «Ликуд».

Ранее стало известно, каким образом Израиль «топит» надежду на мирное урегулирование конфликта с Палестиной.