Депутат Цивилев озвучил проблемы современных абитуриентов

Молодежь при поступлении в вуз ориентируется не на те специальности, заявил депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Алексей Цивилев на пресс-конференции ФАН и Медиагруппы «Патриот».

«У нас недоступно бесплатное высшее образование. Недавно я общался с одним отцом, ребенок которого собирается в вуз, имея хорошие оценки. Он рассказал, что сейчас в первую очередь квоту забирает Крым, затем льготники, в хвосте идут медалисты. Так что обычным ребятам, кто не медалист, и не льготник рассчитывать не на что», — рассказал Цивилев.

При этом, по словам Цивилева, в ТОП востребованности профессий тройку лидеров открывают программист, юрист и экономист. Однако в антирейтинге ТОП безработных, согласно данным Комитета по труду и занятости, тройку открывают все те же специальности. Цивилев считает, что молодежь не всегда выбирает верное направление при поступлении в вуз.

«Я поступал в политехнический, потому что в те времена все хотели купаться в золоте, как Скрудж МакДак. При том мне говорили, что шансы невелики. Я продолжил семейную династию и пошел в энергетики и на самом деле очень благодарен, что туда попал. Это совершенно другой уровень образования. После с техническим образованием ты сможешь стать и юристом, и экономистом. А вот они никогда не станут технарями», — считает Цивилев.

По словам депутата, рекламой инженерных специальностей в школах толком не занимаются, однако молодежь любит читать книгу Стива Джобса, утверждавшего, что можно заниматься самообразованием и изобрести Apple. Цивилев считает, что все стремятся пойти по легкому пути.

«Технический вуз — это дополнительные усилия. Молодежь же понимает, что это серьезный труд. Легче на компьютере в игрушки поиграть», — заявил депутат Заксобрания.

Ранее ФАН рассказывал, что на конец 2020 года в Санкт-Петербурге было 102,5 тысячи нетрудоустроенных. Это в шесть раз больше, чем в докризисный год.