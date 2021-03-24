Мамаеву могут лишить прав на детей после попытки суицида из-за измены мужа

Москва, 24 марта. После скандала с изменой футболиста Павла Мамаева его супруга Алана пыталась свести счеты с жизнью. Этот поступок может стать причиной лишения ее родительских прав.

Пара воспитывает двоих детей Алису и Алекса. По мнению юриста Анны Аникейчик, велика вероятность, что попытка Мамаевой покончить жизнь самоубийством может ей дорого стоить.

«В подавляющем большинстве случаев попытка суицида является свидетельством крайней эмоциональной неустойчивости человека. Людям, доведенным до такого состояния, необходимо как можно быстрее оказать психологическую, неврологическую, а иногда и психиатрическую помощь», — заверила адвокат в интервью изданию «Собеседник».

Вопрос о лишении матери родительских прав принимается исключительно в суде. Юрист считает, что модель могут ограничить в правах, в таком случае она утратит право на личное воспитание детей и к тому же будет лишена всех льгот от государства.

Уже сам факт попытки самоубийства является достаточным основанием для того, чтобы супругу футболиста ограничили в правах. Для этого необходимо, чтобы в суд был подан соответствующий иск, подчеркнула Аникейчик.

После новости об измене Мамаева его супруга заявила, что не сможет больше жить с ним вместе и подает на развод. Спустя некоторое время, оправившись от страданий, Алана заявила, что не переживает по поводу своего будущего, поскольку она точно не останется одна.