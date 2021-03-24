Российские вездеходы ГАЗ стали доступны к покупке на рынке Австралии

Канберра, 24 марта. Продажи отечественных грузовиков ГАЗ под названием «Садко Next» запустились в Австралии. До этого модели ГАЗ не экспортировали в этот регион.

Импортом занялась компания AAV из Брисбена. Она проводила переговоры с отечественным производителем на протяжении двух лет из-за того, что в Австралии установлено левостороннее дорожное движение.

По этой причине грузовой автомобиль поставляется в эту страну с правым расположением руля и педалей. На местном рынке модель продвигается под именем GAZ TrackMaster 4x4.

Вариация «Садко Next» для австралийского рынка является аналогичной российской версии. Транспортное средство оборудовано 4,4-литровым турбодизельным силовым агрегатом ЯМЗ-534, мощность которого составляет 150 лошадиных сил. Крутящий момент достигает 490 Нм. Отмечается также, что автомобиль соответствует экологическому классу «Евро-5».

Персонал российского завода «АвтоВАЗ» готовится приступить к сборке автомобиля Renault Sandero третьего поколения. В данный момент на производстве изучают особенности его конструкции.