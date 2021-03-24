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Экономика

Турецкая компания Botas ожидает повышения цены на российский газ

Турецкая компания Botas ожидает повышения цены на российский газ

Анкара, 24 марта. Закупочная цена на российский газ для Турции вырастет на 23%, ожидает нефтегазовая корпорация Botas. Об этом сообщил обозреватель телеканала Haberturk Ольчай Оздилек.

По его словам, Botas сейчас платит 170 долларов за тысячу кубометров природного газа из России, а с 1 апреля цена увеличится до 209 долларов. В контексте перспективы роста стоимости топлива обсуждается вопрос повышения тарифов в стране, передает ИА REGNUM.

Турция получает почти весь необходимый объем природного газа за счет импорта по трубопроводам из Российской Федерации, Ирана и Азербайджана. В последние годы страна увеличила ввоз СПГ из других стран. Его размеры в разное время достигали 30% от общего импорта газа. Внутреннее производство этого топлива все еще ограничено.

Ранее сообщалось, что закупки голубого топлива у «Газпрома» нарастили Турция (+52,9%), Венгрия (+85%), Италия (+64%), Франция (+26,7%), Болгария (+56,5%) и Румыния (+54,5%).

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