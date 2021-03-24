Турецкая компания Botas ожидает повышения цены на российский газ

Анкара, 24 марта. Закупочная цена на российский газ для Турции вырастет на 23%, ожидает нефтегазовая корпорация Botas. Об этом сообщил обозреватель телеканала Haberturk Ольчай Оздилек.

По его словам, Botas сейчас платит 170 долларов за тысячу кубометров природного газа из России, а с 1 апреля цена увеличится до 209 долларов. В контексте перспективы роста стоимости топлива обсуждается вопрос повышения тарифов в стране, передает ИА REGNUM.

Турция получает почти весь необходимый объем природного газа за счет импорта по трубопроводам из Российской Федерации, Ирана и Азербайджана. В последние годы страна увеличила ввоз СПГ из других стран. Его размеры в разное время достигали 30% от общего импорта газа. Внутреннее производство этого топлива все еще ограничено.

Ранее сообщалось, что закупки голубого топлива у «Газпрома» нарастили Турция (+52,9%), Венгрия (+85%), Италия (+64%), Франция (+26,7%), Болгария (+56,5%) и Румыния (+54,5%).