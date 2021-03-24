Украине после ухода «Роснефти» придется платить за дизель и автогаз дороже

Киев, 24 марта. Компания «Роснефть» с 1 апреля уходит с украинского рынка из-за давления властей. Вместо российской компании поставками дизельного топлива и автогаза займется Coral Energy.

Речь идет о поставках на Украину 100 тысяч тонн дизельного топлива в месяц через нефтеналивной терминал в Гомеле и около 15-20 тысяч тонн по железной дороге через восточную границу. Стоимость дизельного топлива не изменится. Премия составит 32 доллара к котировке дизеля в Средиземноморье. Однако за сжиженные углеводородные газы (СУГ), используемые для заправки автомобилей, обойдутся Украине вдвое дороже — до 31 доллара за тонну, сообщает издание Enkorr со ссылкой на источник в Coral Energy.

Собеседник издания заверил, что повышение премий не связано со сменой поставщика, а вызвано высоким спросом и дороговизной СУГ на российском рынке. По данным источника, трейдер уже начал переговоры с компаниями, у которых действуют контракты на поставку нефтепродуктов «Роснефти» на Украину.

Швейцарский трейдер Proton Energy Group S.A. ранее сообщил, что с 1 апреля прекращает поставки нефтепродуктов на Украину. Как объяснили в компании, они были вынуждены пойти на такой шаг из-за действий украинских властей. В начале марта этого когда Proton Energy получила от одного из членов Нефтегазовой ассоциации Украины информацию, что СБУ настоятельно рекомендует участникам топливного рынка не сотрудничать с компанией.

Президент Украины Владимир Зеленский в феврале 2021 года утвердил решение СНБО о проверке законности передачи в эксплуатацию части трубопроводов Самара — Западное направление и Грозный — Армавир — Трудовая, которые проходят через Украину. Высший антикоррупционный суд, в свою очередь, наложил арест на эти объекты и начал их передачу под контроль государственной компании «Укртранснафта».

Экономический аналитик Тарас Загородный ранее заявил, что жители Украины должны платить за газ значительно меньше текущих тарифов. По его словам, украинцы оказались буквально «брошенными на растерзание монополистам».