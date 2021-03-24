Корабли ТОФ успешно отработали нанесение ударов по береговым целям на Камчатке

Петропавловск-Камчатский, 24 марта. Экипажи четырех кораблей из состава ударной и противолодочной групп соединения охраны водного района Войск и сил на северо-востоке России успешно проявили себя на боевых учениях.

Экипажи малого ракетного корабля «Разлив» и малых противолодочных кораблей «Усть-Илимск», МПК-82 и МПК-107 отработали выполнение серии артиллерийских стрельб согласно задачам подавления видимых береговых целей.

Стрельбы из 76-мм артиллерийских установок проходили на расстоянии 3-7 км. В ходе плановых учений Тихоокеанским флотом (ТОФ) был успешно произведен учебный огонь по мишеням, имитирующим технику и личный состав условного оппонента, а также его укрепленные огневые точки.

Ранее сообщалось, что зенитчики Северного флота провели учения по противовоздушной обороне в Арктике.