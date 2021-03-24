Депутат Заксобрания посчитал бесполезным открытие новых бесплатных секций

Говорить об отсутствии доступного досуга для детей в Петербурге нельзя, и открывать еще больше бесплатных секций нет нужды, считает депутат Законодательного собрания Северной столицы Алексей Цивилев.

«Я помню одно муниципальное образование, в котором избралось около 60% молодых людей. Они сразу стали создавать секции и кружки, а через год все это закрывалось. Потому что для создания кружка нужно найти свободное помещение, сделать там ремонт. В Нарвском округе сейчас наоборот закрывают секции, потому что они не могут их обеспечивать из-за урезанного финансирования», — заявил Цивилев на пресс-конференции ФАН и Медиагруппы «Патриот».

По словам депутата, ряд муниципальных образований региона находятся на стадии вымирания. Он считает, что будет неправильным давать им полномочия по развитию молодежной политики.

«Как это будет происходить, по их мнению? Придет дядя и скажет: я открою тут кружок? Для кружка должна иметься инфраструктура, интерактивное оборудование для того, чтобы туда хотели ходить, чтобы детям это было интересно», — заявил Цивилев.

Согласно опросу, который депутат провел на своей странице в социальных сетях, многие подростки и сейчас посещают различные кружки и секции бесплатно, правда, иногда в этих учреждениях просят сделать добровольные взносы на какие-либо бытовые нужды. Поэтому Цивилев считает, что говорить об отсутствии доступного подросткового досуга в Санкт-Петербурге нельзя, и открывать еще больше бесплатных секций нет нужды.

«Знаете, я как отец, исполняю желания своего ребенка, который хочет шоколад, смотреть кино, и не хочет учить уроки и заниматься тхэквондо. А сейчас ему в школе говорят: надо знать эти предметы. И если он не будет заниматься, тем, что надо делать, то не получит должного образования. Это простой пример. Так и с молодежью. Мы исполняем их хотелки, но при этом не воспитываем гражданина», — считает депутат.

Ранее ФАН рассказывал, с какими проблемами сталкивается российская молодежь. Основной проблемой является ее недоинформированость в возможностях, которые молодежь может получить.