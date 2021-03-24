Депутат Цивилев объяснил, почему до молодежи не доходят государственные деньги

Молодежью в России на государственном уровне не занимаются, заявил депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Алексей Цивилев на пресс-конференции ФАН и Медиагруппы «Патриот».

«Изучив совместно с несколькими комитетами разработанный накануне закон о молодежной политике, мы пришли к выводу, что там нет никакой конкретики. Нам из Москвы говорят: сделайте что-то на региональном уровне. А что можно сделать? Должно быть действие, а действий нет. Все эти чиновники и депутаты, которые что-то вещают, говорят одно: дайте нам денег. А до молодежи эти деньги не доходят», — заявил Цивилев.

По словам петербургского депутата, выделяемые на молодежную политику средства распределяются по узкому кругу лиц. При этом чиновники «надувают щеки и говорят, что молодежной политики нет».

«Если молодежной политикой не заниматься, то ее и не будет. Если говорить о конкретике, то мы, прежде всего, потеряли управленческие кадры, умеющие работать с молодежью. Мы не воспитываем лидеров. Вместо этого мы воспитываем каких-то пиджачных функционеров, которые с высоких постов рассказывают о работе с молодежью, но сами ничего не предлагают», — считает депутат.

Он отметил, что при обсуждении закона по работе с молодежью не прозвучало ни одного здравого предложения. Депутат считает, что молодежная политика, прежде всего, это понимание сущности такого государства, как Россия.

«Люди не должны это зазубривать. Молодежь должна не просто, скажем, знать дату начала блокады Ленинграда, но и понимать, почему они находятся здесь, почему блокаду важно помнить в Санкт-Петербурге. Это вина тех, кто не объясняет этого. К сожалению, если мы будем кидаться лозунгами, мы просто потерям людей, которые могут изменять молодежную политику и зажигать сердца подрастающего поколения», — заявил Цивилев.

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