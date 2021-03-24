Старшая дочь Лободы пожаловалась на Моргенштерна

Москва, 24 марта. Старшая дочь певицы Светланы Лободы Евангелина раскритиковала популярного рэпера Моргенштерна и нелестно отозвалась о его творчестве.

Исполнительница показала в своих Instagram Stories, как беседует с девятилетней наследницей на актуальные темы. Лобода поговорила с девочкой о социальной сети TikTok, которую любят многие школьники. Евангелина ответила, что сейчас это действительно самая популярная соцсеть у подростков, но у нее есть и недостатки. Например, дочери Лободы не нравятся глупые фотографии и странные челленджи.

Певица предположила, что подросткам нужна соцсеть, которая будет их развивать. Девочка с этим не согласилась, пояснив, что школьники хотят веселиться.

«Ты пришел из школы, сделал домашнее задание и хочешь расслабиться. Посмотреть смешные видео с собачками. А вместо этого видишь какого-то Моргенштерна, который странно танцует и матерится», — пожаловалась дочь певицы.

Боец ММА Александр Шлеменко ранее призвал запретить выступления Моргенштерна, а его позицию поддержал экс-чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов. Комментируя эту ситуацию, эстрадный исполнитель Лев Лещенко поставил Нурмагомедова в один ряд с рэпером.