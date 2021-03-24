Участники передачи «Время покажет» обсудили вакцинацию Путина

Москва, 24 марта. Участники телепередачи «Время покажет» подискутировали на тему вакцинации от коронавируса и высказали свои предположения, каки препаратом привился президент России Владимир Путин.

Руководитель издания PolitRussia Руслан Осташко рассказал об интересной гипотезе, которая объясняет, почему глава государства отказался делать прививку «на камеру». По его мнению, такое решение было принято, чтобы российскую вакцину не называли на Западе «путинской».

Депутат Госдумы РФ Олег Нилов выразил уверенность, что европейские власти не думают о здоровье собственных граждан, иначе бы ЕС давно закупил вакцину российского производства. Также он подчеркнул, что препарат из РФ стал проблемой для «фармацевтической гидры», которая окутала весь мир.

Писатель и радиоведущий Михаил Шахназаров заявил, что западным правительствам «начихать» на интересы европейцев. Российскую вакцину не могут зарегистрировать из-за политических причин, поскольку это может выглядеть как «Мордор протягивает руку помощи», отметил он.

Ранее о вакцинации Путина и его самочувствии после инъекции рассказал спикер Кремля Дмитрий Песков.