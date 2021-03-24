Хилькевич призналась, что у нее был кратковременный роман на съемках «Универа»

Москва, 24 марта. Актриса Анна Хилькевич призналась, что закрутила кратковременный роман на съемках сериала «Универ. Новая общага».

Артистка пообщалась с подписчиками в Instagram Stories и попросила задавать ей вопросы. Кто-то из поклонников уточнил у звезды, были ли у нее любовные отношения с кем-то из сериала.

Хилькевич ответила утвердительно и отметила, что роман начался после ее расставания с первым мужем Антоном Покрепой. Звезда «Универа» развелась с первым супругом в 2012 году, а причиной разрыва стали остывшие чувства артистки. Актриса также раскрыла, с кем завела отношения на непродолжительный период.

«С членом съемочной группы. Помутнение рассудка после развода», — написала знаменитость.

Сейчас Анна Хилькевич замужем за бизнесменом Артуром Волковым. Супруги воспитывают двоих дочерей — Арианну и Марию. Актриса признавалась, что сильно поправилась после первых и вторых родов. После появления на свет старшей дочери артистке нужно было вернуть прежнюю фигуру за 2,5 месяца, чтобы снова приступить к съемкам в «Универе». Недавно Хилькевич поделилась своим секретом похудения.