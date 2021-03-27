«Это еще далеко не дно»: киевский экономист предрек украинцам тяжелые времена

Украинцев ждут тяжелые времена, поскольку следующая киевская власть будет еще хуже предыдущей. Об этом заявил украинский экономист и политолог Андрей Головачев.

Эксперты и политологи в один голос твердят, что каждый новый украинский президент хуже предыдущего. Их было шестеро, все приносили клятву, клали руки на Евангелие и Конституцию. Примечательно, что фактически абсолютная народная любовь за короткое время превращалась в ненависть, поскольку едва заканчивались президентские выборы, новый глава государства сразу же забывал о данных обещаниях. Так случилось и с нынешним президентом Украины.

Небывалый уровень поддержки, который Владимир Зеленский получил на выборах весной 2019 года (набрал более 73% голосов), был главным активом нового президента, за спиной которого не стояли олигархические кланы. Народная поддержка давала Зеленскому карт-бланш на проведение реформ, переговоры с Донбассом, устранение коррупции.

Однако рейтинг Зеленского упал до рекордно низкого уровня в 13,4% среди всех граждан и 19,8% среди точно определившихся с выбором в начале 2021 года на фоне пандемии коронавируса и повышения цен на энергоносители для населения. Отношение украинского народа к главе государства ухудшилось и из-за того, что Зеленский обещал всего за несколько недель остановить войну в Донбассе, но так и не выполнил своего обещания.

Украинский экономист и политолог Андрей Головачев уверен, что проблема страны заключается в том, люди голосуют на выборах, исходя из двух базовых принципов: во-первых, кто угодно, лишь бы не старый президент, во-вторых, лучший из худших. И после этого украинцы наивно надеются получить честную, ответственную и профессиональную власть.

Кроме того, киевский экономист предрек украинцам тяжелые времена. По его словам, нынешние киевские власти во главе с Владимиром Зеленским — еще не самое худшее, что могло произойти с Украиной. Андрей Головачев считает, что следующее украинское правительство будет еще ужаснее.

«Это, конечно, маразм, шизофрения. Два этих глупых принципа закономерно привели украинцев к Зеленскому и его слугам. Но это еще далеко не дно. Те, кто сменят эту братию, будут еще хуже. Если прочные принципы, лежащие в основе системы, не поменяются, то они неизбежно приведут к ее развалу», — уверяет эксперт.

Андрей Головачев считает, что все попытки внедрить в стране западную форму демократии полностью провалились. Экономист утверждает, что постепенно Украина скатывается к анархии, поскольку страной скоро начнет управлять улица.

«Увы, западная представительная демократия на Украине не работает, потому что для нее необходим совершенно другой культурный код. Как следствие, Украина постепенно скатывается к самому опасному типу демократии — уличной, к власти толпы, стихии, эмоций, инстинктов», — резюмировал он.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало о том, что президент Украины Владимир Зеленский живет в мире пиар-технологий и символической политики. К такому мнению пришел директор информационно-аналитического центра «Перспектива» Павел Рудяков.