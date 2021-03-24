Судан готовит население к последствиям второго этапа заполнения плотины «Возрождение»

Хартум, 24 марта. Правительство Судана предупредило граждан о внесении поправок в график работы плотин Джебель и Эр-Росайрес, чтобы они предприняли все необходимые меры предосторожности в период второго этапа заполнения эфиопской дамбы «Возрождение» (Хидасэ), сообщает издание Sudafax.

Проект строительства гидротехнического сооружения на реке Голубой Нил по-прежнему остается камнем преткновения в отношениях трех соседних африканских государств. Суданские и египетские власти опасаются значительного сокращения водных запасов ниже по течению от объекта после того, как его введут в эксплуатацию. Деятельность Эфиопии в регионе может привести к засухе на обширных территориях.

В свою очередь Аддис-Абеба продолжает игнорировать требования Хартума и Каира, которые длительное время пытаются добиться контроля над работой электростанции и степенью заполняемости Хидасэ. Правительство страны действует в своих интересах, несмотря на совместное соглашение 2015 года. Подробнее проблему плотины «Возрождение» осветил автор Telegram-канала «Рыбарь» в рамках спецпроекта «Война за воду».