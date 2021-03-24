Депутат Власов рассказал, как блогеры привлекли молодежь в партию ЛДПР

Депутат Государственной Думы Василий Власов прокомментировал воспитание молодежи «ютуберами» и блогерами. Эта тема достаточно актуальна, ведь не все они настроены патриотично, но позитивный опыт есть. В ходе пресс-конференции, посвященной борьбе за умы и сердца молодых россиян, которую провели Медиагруппа «Патриот» и ФАН, депутат рассказал, как блогеры привлекли молодежь в партию ЛДПР.

«К сожалению, мы не смогли вырастить молодых политиков, которых слушали бы юные избиратели. Потеряли большой пласт молодежи с точки зрения геополитической активности, потому что упустили возможность общения. Раньше думали, что с блогерами работать и сотрудничать, говоря на молодежном сленге, — «зашквар», — прокомментировал депутат.

Но сейчас времена изменились и мнение политика тоже. Василий Власов утверждает, что в партию ЛДПР пришло много молодых людей после попытки наладить диалог через сотрудничество с блогерами: Юрием Хованским и Ильей Мэддисоном.

Он поделился успешными результатами взаимодействия с молодежью.

«Наша молодежная организация выполняет полностью свои функции. Она готовит кадры для партии ЛДПР. Наши депутаты молодые. Я считаю, что это основная задача любого молодежного политического движения», — сказал депутат.

В то же время Власов с сожалением говорит о недостаточном внимании остальных партий к работе с молодыми кадрами.

«Это их выбор. Они почему-то считают, что партия сможет существовать долгое время без свежей подпитки. Я с ними не согласен», — заявил депутат.

Власов призывал к обсуждению всех направлений жизни молодого общества именно с юными гражданами, а не с чиновниками. По мнению парламентария, молодежь лучше знает свои желания. Государству нужно лишь поддерживать новое поколение, а молодых политических деятелей усиливать и доводить до министерств.

Ранее глава фракции ЛДПР Владимир Жириновский в комментарии для ФАН заявил о своем негативном отношении к политической цензуре, применяемой соцсетями США.