Как Тунис превратился в убежище для нелегальных мигрантов

Тунис, 24 марта. Североафриканская страна не депортирует нелегальных мигрантов и тех, кто получил статус беженца или подал прошение о предоставлении убежища, что превращает государство в «пункт приема» иностранцев.

Гражданам, которые прибыли в Тунис из других африканских или арабских стран, сложно получить официальные документы на законное проживание. При этом мигрантам не запрещают перемещаться между городами и не выгоняют за пределы государства, а позволяют торговать, предоставлять услуги и работать в сельском хозяйстве.

Согласно данным Тунисского совета по делам беженцев (CTR), начиная с января 2019 года число заявлений с просьбой предоставить убежище возросло в пять раз — с 1245 до 6700. Организация подчеркнула, что это «беспрецедентная цифра».

Положение у мигрантов в Тунисе достаточно неплохое благодаря согласованным усилиям организаций и властей по предоставлению иностранцам минимальных прав, предусмотренных международными законами и договорами, включая здравоохранение, жилье и обучение, а также финансовую помощь в размере от 250 до 400 динаров.

Причем у большинства приезжих нет даже школьного образования, а франкоязычным и англоговорящим трудно интегрироваться в образовательную среду североафриканской страны, где практически все говорят на арабском.

Пресс-секретарь Тунисского форума экономических и социальных прав (FTDES) Рамадан бин Омар отметил, что в стране нет законов в отношении мигрантов. При этом властям нужно отчитываться перед международными организациями, в частности управлением Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ).

По его мнению, нужно не только прояснить политическую позицию Туниса в отношении мигрантов, но и перенести ее в правовую плоскость, чтобы защитить уязвимую группу от эксплуатации или расизма.

Трудовое законодательство Туниса не поспевает за развитием общества, особенно в той части, которая касается профессиональной интеграции приезжих. Рамадан бин Омар считает дискриминационным действующие правила, которые не позволяют беженцам, например, вакцинироваться от COVID-19.

Так, электронная система регистрации для прививок от коронавируса ближневосточного респираторного синдрома (БВРС-КоВ) исключила нелегальных мигрантов из права получить вакцину, чем создала риск для здоровья беженцев.