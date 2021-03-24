Политолог Крутаков: РФ сможет дать отпор Западу с помощью кредитно-денежной системы

Москва, 24 марта. Эксперт Леонид Крутаков предложил путь по обретению экономической стабильности России.

В России необходимо разработать собственную кредитно-денежную систему, чтобы добиться полной независимости в условиях глобальной экономики и нивелировать возможные угрозы со стороны Запада, заявил политолог и публицист Леонид Крутаков изданию ФБА «Экономика сегодня».

Крутаков полагает, что всегда необходимо руководствоваться наихудшим развитием событий. Политолог уверен, что современная мировая экономическая модель не хочет «видеть» сильную Россию:

«На Западе не видят Россию как сильную страну. Как расчлененную, как колонию, как способ выкачивания ресурсов — да, но как сильную — не видят. Поэтому все построения на основе интеграции в глобальный рынок, их нужно скомкать и, извините, в урну выкинуть. Начать строить другую стратегию понимания и развития экономики России», — рассказал эксперт.

Экспорт энергоресурсов, по мнению публициста, является одной из статей доходов в бюджет. Он считает, что существует необходимость диверсификации внутреннего производства. В частности, Крутаков предлагает расширение производства бытовых товаров, а также автомобилей.

Идея о создании собственной системы поддерживается прогнозами экспертов относительно укрепления курса рубля. Аналитики считают, что на фоне подорожания нефти и восстановления экономики России наблюдается серьезный потенциал усиления национальной валюты. Подробнее об этом в материалах ФАН.