В Кремле рассказали о самочувствии Путина после прививки от коронавируса

Москва, 24 марта. Президент России Владимир Путин чувствует себя хорошо, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Представитель Кремля прокомментировал состояние российского лидера после того, как президент прошел процедуру вакцинации от коронавируса. Пресс-секретарь дал комментарий изданию «Интерфакс».

Ранее Владимир Путин сделал прививку российской вакциной от коронавируса. Песков не стал уточнять, какой именно препарат вводили главе государства. По словам пресс-секретаря, все три российские вакцины надежны и эффективны.