Жертвами нападения на автобус в Кении стали четыре человека

Найроби, 24 марта. Четыре человека погибли, несколько десятков получили ранения в результате взрыва в автобусе на северо-востоке Кении.

Автомобиль следовал рейсом из населенного пункта Лафей в городок Мандера, заявил в беседе с журналистами губернатор округа Мандера Али Роба. Автобус, по его словам, подорвался на самодельном взрывном устройстве.

Число жертв может возрасти. На месте работают сотрудники полиции, устанавливаются все обстоятельства и причины случившегося. Пока ни одно из вооруженных бандформирований, в том числе террористических группировок, не взяло на себя ответственность за инцидент.