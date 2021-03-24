Американские ученые раскрыли благотворное влияние звуков природы на человека

Вашингтон, 24 марта. Естественные звуки природы положительно влияют на организм человека. Ученые из США провели соответствующее исследование и были удивлены результатом.

Участникам эксперимента предлагали послушать шум дождя, щебет птиц, волчий вой и другие звуки природы. У добровольцев в итоге снижались болевые ощущения, уменьшался уровень стресса, усиливался положительный настрой и когнитивные функции. В укреплении хороших эмоций и общего состояния здоровья наиболее эффективными оказались звуки воды. Пение птиц помогает бороться с чувством раздражения и стрессом.

Исследование получило название «Синтез преимуществ для здоровья природных звуков и их распространения в национальных парках». Специалисты в ходе испытаний изучили записи, сделанные на 251 объекте в 66 парках США. Открытие ученых еще раз доказывает необходимость сосуществования человека и природы.

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