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Американские ученые раскрыли благотворное влияние звуков природы на человека

Американские ученые раскрыли благотворное влияние звуков природы на человека

Вашингтон, 24 марта. Естественные звуки природы положительно влияют на организм человека. Ученые из США провели соответствующее исследование и были удивлены результатом.

Участникам эксперимента предлагали послушать шум дождя, щебет птиц, волчий вой и другие звуки природы. У добровольцев в итоге снижались болевые ощущения, уменьшался уровень стресса, усиливался положительный настрой и когнитивные функции. В укреплении хороших эмоций и общего состояния здоровья наиболее эффективными оказались звуки воды. Пение птиц помогает бороться с чувством раздражения и стрессом.

Исследование получило название «Синтез преимуществ для здоровья природных звуков и их распространения в национальных парках». Специалисты в ходе испытаний изучили записи, сделанные на 251 объекте в 66 парках США. Открытие ученых еще раз доказывает необходимость сосуществования человека и природы.

Стресс может возникать почти у каждого второго человека. Невролог Александр Евдокимов предупредил, чем могут обернуться нервное истощение и недосып.

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