Чемпионка мира по сноуборду стала жертвой схода лавины в Альпах

Берн, 24 марта. Чемпионка мира по сноуборду француженка Жюли Помагальски погибла при сходе лавины в швейцарских Альпах. Вместе со спортсменкой было обнаружено тело ее гида.

Помагальски погибла на 40-м году жизни. Спортсменка дважды принимала участие в Олимпийских играх. Она являлась чемпионкой мира по сноуборд-кроссу. В 2004 году француженка победила на общем зачете Кубка мира в параллельных дисциплинах. Национальный олимпийский комитет Франции выразил соболезнования родным и близким погибшей.

Еще одна лавина сошла в Дагестане, это уже четвертый сход снежной массы за последнее время в регионе. В результате ЧП оказались заблокированы 32 населенных пункта. Экстренным службам предстоит расчистить засыпанную трассу, сообщал ФАН.