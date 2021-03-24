Всемирный день борьбы с туберкулезом: история открытия и статистика в России

Туберкулез — древнейшее заболевание, которое унесло бесчисленное количество жизней людей и животных и до сих пор становится причиной гибели миллионов ежегодно. Ровно 139 лет назад немецкий врач, микробиолог Роберт Кох открыл возбудителя туберкулеза. В честь этого события ежегодно 24 марта отмечается Всемирный день борьбы с туберкулезом. Подробнее — в материале ФАН.

Что такое туберкулез?

Туберкулез — это самое распространенное в мире инфекционное заболевание. Его вызывают различные виды бактерий из группы Mycobacterium tuberculosis complex, или по-другому палочки Коха. Обычно болезнь поражает легкие, но может затрагивать и другие органы.

Палочка Коха может передаваться от человека к человеку воздушно-капельным путем при разговоре, кашле и чихании. У большинства зараженных заболевание протекает в скрытой форме, но в 10% случаев переходит в активную форму.

Самый распространенный симптом туберкулеза – продолжительный кашель с мокротой, иногда с кровохарканьем. На поздних стадиях может повышаться температура, появляться лихорадка, слабость, потливость, снижаться аппетит.

Когда появился туберкулез?

Самым древним свидетельством существования туберкулеза является скелет человека, жившего за 5000 лет до нашей эры. У него обнаружили характерное поражение грудных позвонков с горбом. Изучали симптомы чахотки – так раньше называли туберкулез – древнекитайские, древнегреческие, древнеримские врачи, ученые средневекового Востока и Европы. Однако установить причину туберкулеза не удавалось.

Настоящим прорывом в изучении болезни, тысячелетиями косившей людей, стало открытие немецкого врача, микробиолога Роберта Коха. 24 марта 1882 года он представил доклад о возбудителе туберкулеза, которого назвали бациллой Коха.

Однако авторитет Коха был омрачен выведенным им же экстрактом туберкулином, который использовали как средство профилактики. Но позже оказалось, что туберкулин лишь ускоряет размножение бактерий. Лишь в 1905 году Кох получил Нобелевскую премию мира за открытие возбудителя туберкулеза.

Заболеваемость туберкулезом в России

На сегодняшний день в мире около 10 млн человек страдают туберкулезом, каждый год болезнь уносит жизни более 1,2 млн человек, в основном из развивающихся стран.

Последние десять лет в России наблюдается снижение заболеваемости туберкулезом – с 2010 года число выявляемых случаев снизилось в 2,4 раза. В прошлом году в России было зарегистрировано 47 063 новых случаев заболевания.

Но несмотря на снижение заболеваемости, туберкулез остается серьезной проблемой для здравоохранения нашей страны. Для предупреждения распространения туберкулеза в России проводится иммунизация детского населения, раннее выявление и лечение больных и противоэпидемические мероприятия в очагах инфекции.