Фирсову может грозить реальный срок за смерть Легкоступовой

Москва, 24 марта. Борьба за наследство покойной певицы Валентины Легкоступовой в самом разгаре. Подробности дележки раскрыла известный психолог и близкий друг семьи артистки Елена Перелыгина.

Вдовец известной артистки незаконно заселился в ее квартиру и готовит к продаже недвижимости. Однако на наследство артистки, кроме Фирсова, претендуют ее мама и двое детей. Психолог возмущена поведением яхтсмена, который якобы скорбит по возлюбленной.

«Не устаю удивляться, как Юра Фирсов скорбит по «любимой» жене. Теперь он нагло живет в ее квартире, где она получила эти смертельные увечья, глумится и издевается над ее детьми своими подлыми заявлениями и выходками. Если бы Валечка знала, что так будет, она никогда не связала бы с ним жизнь», — уверенно заявила приятельница певицы изданию «Собеседник».

Дети покойной исполнительницы не вступают в конфликт с Фирсовым и планируют решить вопрос через суд. Перелыгина уверена, что все травмы, которые привели к смерти Легкоступовой, свидетельствуют о насилии, возможно, сексуального характера, сообщает портал «Мир 24». На теле покойной были обнаружены раны в разных частях тела, что невозможно получить при падении. Психолог уверена, что яхтсмена нужно судить по всей строгости закона.

«Когда вина Фирсова будет доказана, его нужно судить по всей строгости закона. Я бы дала ему не меньше пяти лет. Но я женщина, говорю на эмоциях. А поставит точку в этом деле суд. А пока я бы посоветовала ему уйти в монастырь: там, вероятно, он сможет очистить свою душу», — заверила собеседница издания.

Перелыгина неоднократно рассказывала, что после смерти Легкоступова часто приходит к ней во снах. Звезда молила о помощи и было видно, как сильно она страдает. Она уверена, что до такого состояния при жизни певицу доводил именно ее муж.