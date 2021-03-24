Готовившего теракт в красноярской школе подростка отправили в психбольницу

Красноярск, 24 марта. Ученика школы, который намеревался взорвать бомбу в одном из учреждений Минусинского района, признали невменяемым. Его отправили на принудительное лечение.

Следственный комитет России завершил расследование уголовного дела в отношении подростка. Юноше предъявили обвинение по статьям о терроризме.

Весной 2020 года ученик хотел совершить террористический акт в школе №6 города Минусинск. Для этого он изучил инструкцию об изготовлении взрывчаток, нашел необходимые вещества и собрал четыре бомбы, которые позже изъяли из нежилого дома, где злоумышленник их прятал.

Исполнить задуманное подросток не смог, его поймали сотрудники ФСБ России. При расследовании у обвиняемого нашли психическое расстройство. Из-за этого суд направил уголовное дело с постановлением о применении принудительной меры медицинского характера.

Ранее силовики сообщили о задержании в Сочи студента лицея, который планировал теракт в своем учебном заведении. О своих планах юноша написал у себя на странице во «ВКонтакте».