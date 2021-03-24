Психиатр рассказал, как распознать нарушения в работе головного мозга после COVID-19

Москва, 24 марта. Нарушения в работе головного мозга после перенесенной коронавирусной инфекции можно распознать по ряду признаков. Об этом рассказал врач-психиатр Владимир Менделевич.

По его словам, одним из симптомов может выступать субъективное ощущение человека, когда ему кажется, будто что-то мешает. В качестве примера специалист привел неспособность справляться с прежней работой.

«Со стороны глядя, мы с вами это тоже увидим. Если человек «тормозит», не соображает, то не надо ждать, когда это обретет форму клинической болезни», — объяснил Менделевич.

Появление первых признаков — уже достаточный повод для обращения к специалисту. Медик рекомендует в первую очередь идти не к психиатру, а к неврологу, который может попробовать медикаментозным путем решить возникшую проблему. Если же врач заметит ухудшение состояния, то незамедлительно направит пациента уже к психотерапевту или психиатру.

Менделевич ранее оценил влияние пандемии COVID-19 на детскую психику. По его мнению, выводы британских ученых на эту тему больше похожи на безосновательные сенсационные заявления.