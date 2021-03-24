Ни профессионализма, ни вокала: музыкальный критик оценил пение Волочковой

Скандально известная балерина Анастасия Волочкова решила сменить амплуа и запела. Музыкальный критик Евгений Бабичев оценил вокальный дебют артистки.

Королева шпагата после празднования 45-летия с головой окунулась в работу. Со своей концертной шоу-программой экс-прима Большого театра проехала по российским городам, где и презентовала свою песню «Одна».

Известный музыкальный критик Бабичев считает, что, будучи профессионалом в одной творческой среде, невозможно стать в считанные дни профессионалом в другой.

«По моему глубокому убеждению, нельзя стать профессиональной певицей без большой работы. Все эти истории, когда человек профессионален в одном жанре и пробует себя в другом — это практически в 80% случаев бывает провально, по крайней мере, на начальном этапе», — говорит эксперт.

Евгений Бабичев также уверен, что та самая большая работа должна быть проведена не одним человеком и даже не его единомышленниками, а командой профессионалов. Поэтому материал новоиспеченной певицы оказался посредственным, слабым и ничем не примечательным. Но что еще больше поразило критика, так это способ Волочковой подавать себя на сцене.

«Больше всего меня удивило то, как Волочкова двигается на сцене, учитывая ее прошлое, связанное с балетом. Я думал, может она возьмет своей грацией, у меня такое ощущение, как будто человек первый раз вышел на сцену, ну или максимум второй», — негодует Бабичев.

Выступление Анастасии Волочковой напомнило критику времена 90-х, когда на сцене появлялись дети олигархов и бизнесменов. Так называемые «артисты» пробовали себя в разных жанрах, выступали на сцене, делали презентации в клубах, а съезжавшийся бомонд наперебой твердил, как это «круто».

«На самом деле это было примерно так же, как выступление Волочковой — ни профессионализма, ни вокала», — отметил эксперт.

Также Евгений Бабичев обратил внимание и на то, что артистка исполняла свой первый «хит» не в живую.

«Это запись голоса, естественно, это не живое исполнение. Обработанный вокал с наложением каких-то фильтров, тюнов и других эффектов. Обсуждать, по сути, нечего, нужно смотреть, что будет дальше, но что-то мне подсказывает, что ничего и не будет», — подытожил музыкальный критик.

Ранее Анастасия Волочкова рассказала о своих скромных запросах в райдере. Она требует минимум затрат от организаторов мероприятий на дорогу. Ключевые требования касаются только сцены, которая должна обладать достаточными размерами, поверхностью, светом и звуком.